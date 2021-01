Nur ein Viertel ging zu den Tests, dennoch 12 Positive.

BEZIRK WAIDHOFEN/THAYA. 6.418 Waidhofner gingen zu den Massentests - immerhin um 28 Personen mehr, als noch im Jänner. Das Ziel unerkannte mit Covid-19 Infizierte und damit mögliche "Superspreader" zu finden, dürfte aber erreicht wurden sein: Immerhin zwölf Personen hatten ein positives Testergebnis. Im Dezember wurden acht Personen positiv getestet. Allein in der Bezirkshauptstadt Waidhofen wurden fünf Personen beim COVID-Antigen-Schnelltest positiv registriert und zur Teststraße nach Zwettl zur Überprüfung mittels PCR-Test geschickt. Auch hier lag die Teilnehmerquote in etwa auf dem Niveau der ersten Testung: Nämlich bei rund 25 Prozent.

1.497 Personen nahmen daran teil und wurden mittels COVID-Antigen-Schnelltest im Stadtsaal oder in der Sporthalle getestet. Die Teilnehmerquote lag somit wie bei der ersten Testung bei 25%. Die Ergebnisse der Tests standen bereits kurz nach der Testung fest. 5 Personen wurden als positiv registriert und zur Teststraße nach Zwettl zur Überprüfung mittels PCR-Test geschickt. Je einen Positiv-Test gab es in Thaya, Waldkirchen, zwei positive Tests in Groß Siegharts sowie drei in Vitis.

Die Massentestung war zunächst – mit einer Testkapazität bis zu 4.000 Personen – auf das ursprünglich geplante „Freitesten“ ausgelegt. Aufgrund der Entscheidung auf Bundesebene kein „Freitesten“ zu ermöglichen und der im Vorfeld geringen Testanmeldungen hat das Organisationsteam mit der Reduktion von Teststraßen rasch reagiert und nachjustiert.

Niederösterreichweit gingen 35,4 Prozent der Eingeladenen in die Teststraßen. 684 Tests waren positiv, was einer Quote von 0,13 Prozent entspricht.