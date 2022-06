Mit einer Fülle von Programmpunkten (siehe Liste rechts) geht das zweitägige Fest "100 Jahre Niederösterreich" auch im Bezirk Waidhofen am kommenden Wochenende über die Bühne.

WAIDHOFEN/THAYA. Ganz offiziell beginnt das Fest am Samstag, 25. Juni, um 9 Uhr mit Ansprachen der Bürgermeister. Nächstes Highlight wird dann der große Tortenanschnitt um 10 Uhr - jeder, der kommt, wird ein Stück davon abbekommen.

Danach folgen Darbietungen von Schulen, Musikschulen, Volkstanzgruppen, Musikern und vieles, vieles mehr. Die Blaulichtorganisationen, das Bundesheer und die Bezirksbauernkammer sind tagsüber mit Leistungsschauen vertreten. Abends wird es in den Innenstadtlokalen ebenfalls noch lange gemütlich bleiben. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst, um 9 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Waidhofen. Ein anschließender Frühschoppen und abermals viele Vorführungen am Hauptplatz runden das Programm ab.

Ein buntes Kinderprogramm ist an beiden Tagen ebenso organisiert wie ein umfangreiches, kulinarisches und gastronomisches Angebot in der ganzen Stadt. Bei Schlechtwetter findet das Freiluftprogramm in der Sporthalle Waidhofen statt.

Programmübersicht

Freitag, 24. Juni

9–18 Uhr: Shopping-Tag

ab 17 Uhr: Cocktail-Bar und Strandfeeling beim Beserlpark

19-20 Uhr: 500 Jahre Rathaus

Samstag, 25. Juni

9 Uhr: Offizielle Eröffnung

9:15–10 Uhr: Blasmusik Thaya

9:45 Uhr: Eintreffen der Teilnehmer der Radsternfahrt

10 Uhr: Tortenanschnitt

10:15–10:45 Uhr: Ensemble Wieczorek

10:45–11 Uhr: Ballett & Tanz

11–11:20 Uhr: Interview Radsternfahrt-Teilnehmer

11:30–11:45 Uhr: Rope Skipping Gr. Siegharts

11:45–12 Uhr: Chor Gymnasium

12:15–12:50 Uhr: Gemischter Chor "Albert Reiter"

13–13:25 Uhr: Kindertheater Windigsteig

13:30–13:45 Uhr: Bernhard Zimmermann

13:45–14 Uhr: Sportakrobatik

14–14:15 Uhr: Line Dance

14:30–14:50 Uhr: Laura Van Berg

15–15:10 Uhr: Theater

15:10–15:30 Uhr: Sportunion Jubiläum Teil 1

15:30–15:50 Uhr: Big Band

16–16:30 Uhr: Sportunion Jubiläum Teil 2

16:30–16:50 Uhr: Musikschule Dobersberg

17–17:20 Uhr: Kammerchor "Albert Reiter"

17:30–18 Uhr: Tante Hedwig

19:30 Uhr: Gesprächsrunde im Stadtsaal

Sonntag, 26. Juni

10–10:45 Uhr: Festgottesdienst

11–12:30 Uhr: Frühschoppen

12:30–13 Uhr: Schuhplattler & Volkstanzgruppe

13–13:20 Uhr: Musikschule Gr. Siegharts

13:30–14 Uhr: Bürgermeister zeigen ihre Gemeinden

14–14:20 Uhr: Musikschule Vitis

14:30–14:45 Uhr: Volkstanzgruppe Waidhofen

14:50–15:10 Uhr: Musikverein Vitis

15:20–15:40 Uhr: Jagdhornbläser

15:50–16:10 Uhr: Stadt- & Jugendkapelle Raabs

16:20–16:40 Uhr: Volksmusik von Holawind

16:50–17:10 Uhr: Musikverein Aigen

17:20–17:50 Uhr: Albert Reiter Musikschule