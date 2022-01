Die Feuerwehren Waldberg-Matzlesschlag, Windigsteig und Waidhofen/Thaya wurden am Freitagnachmittag, 31. Dezember zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Bereits zwei Minuten nach der Alarmierung rückte das Vorausrüstfahrzeug Richtung Einsatzort aus.

MATZLESSCHLAG. Auf der Landesstraße 8106 zwischen Matzlesschlag und Bundesstraße 2 kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Laut ersten Meldungen lag ein PKW auf der Seite und eine Person war noch im Fahrzeug. Laut Alarmplan wurden drei Feuerwehren zur Menschenrettung alarmiert.

Kurz vor dem Eintreffen des Vorausrüstfahrzeuges am Einsatzort wurde von der Einsatzleitung per Funk bekanntgegeben, dass keine Person mehr eingeklemmt und dadurch der Einsatz der Feuerwehr Waidhofen/Thaya nicht mehr erforderlich ist. Das nachrückende Hilfeleistungsfahrzeug 2 brach die Einsatzfahrt auf halber Strecke ab und rückte wieder ins Feuerwehrhaus ein. Das Vorausrüstfahrzeug traf nur kurz darauf am Einsatzort ein - rückte aber weniger Minuten später wieder vom Einsatzort ab.