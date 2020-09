KARLSTEIN. Gerade in Zeiten der Krise besinnen sich die Menschen auf Nachbarschaftshilfe. Das Miteinander und Füreinander gewinnt wieder an Bedeutung. Unser Stellenwert als regionaler Nahversorger in unseren Gemeinden wird jetzt besonders deutlich.

Unsere Kunden motivieren uns jeden Tag mit vielen positiven Rückmeldungen und die Nachbarschaftshilfe ist und bleibt eine wesentliche Stütze für viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind“, so ADEG Kaufmann Bastian Stumvoll.

Verantwortung übernehmen

Er ist sich seiner Rolle als einziger Nahversorger in seiner Gemeinde Karlstein bewusst und weiß: „Der Nahversorger ADEG ist mehr denn je die erste Adresse im Dorf.“

Ein großer Dank geht seine engagierten Mitarbeiterinnen, die in dieser Ausnahmesituation Großartiges geleistet haben und immer noch leisten!

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 6:30–13:00, 14:00–18:00

Dienstag: 6:30–13:00

Samstag: 6:30–12:00

Sonntag: Geschlossen

ADEG Stumvoll

Hauptstraße 21,

3822 Karlstein an der Thaya

Telefon: 02844 229