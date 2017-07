Kräuterwanderung - die Winterapothekenpflanzen

, Badgasse 9 , 3830 Waidhofen an der Thaya AT

Nach dem großen Erfolg, der Frühlingskräuterwanderung im März und der Sommerkräuterwanderung im Juli lädt die Arbeitsgruppe "Gesunde Gemeinde" unter der Leitung von STR ÖKR Alfred Sturm am 5. August zur gemütlichen Wanderung zu den Winterapothekenpflanzen. Der August ist die letzte große Kräuter-Sammelzeit für den Wintervorrat, ehe sich die Pflanzen wieder zurückziehen. Gemeinsam wandern wir entlang der idyllischen Thaya zur zweiten Heimatsleiten bis zur Saal-Mühle. Im Schatten der Bäume entdecken wir die heimische Pflanzenwelt, welche Pflanzen gerade jetzt geerntet werden, woran man sie erkennt, wie man sie verwendet, welche Inhaltsstoffe sie haben und wie diese in unserem Körper wirken. Referentin Kräuterpädagogin und Buchautorin Eunike Grahofer erzählt aus ihrem reichen Fundus an überliefertem Volkswissen und Geschichten. Von der Pflanze die „Fußstapfen des weißen Mannes“ genannt wird und ihren Vorzügen und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Pflanzensamen, von den „Hagebirnchen“ und vielen weiteren spannenden Pflanzen. Zum Abschluss brauen wir in der Saalmühle gemeinsam ein Mundwasser aus der Nelkenwurz. Wer möchte kann in der Saalmühle im Anschluss noch eine kleine Jause mit selbstgemachten Speckbroten und Hollersaft genießen. Die Arbeitsgruppe Gesunde Gemeinde freut sich auf Ihren Besuch!