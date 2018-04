Abschnittsfeuerwehrtag des AFK Raabs an der Thaya

29.04.2018, 19:34 Uhr

Abschnittsfeuerwehrkommandant Kurt Liball konnte dazu zahlreiche Funktionäre von den Feuerwehren aus dem Abschnitt sowie Bürgermeister Dir. Mag. Rudolf Mayer und Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger begrüßen.Es gab auch heuer wieder einige wichtige Punkte. So wurde etwa die neue Basisausbildung mit der Abhaltung von Block B in Dietmanns und Groß Siegharts erstmalig im Bezirk in der Praxis umgesetzt.

Auch die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe, die 2018 in Gastern stattfinden, gilt ein Hauptaugenmerk. Hier werden von zahlreichen Feuerwehren aus dem Abschnitt Helfer entsandt, um das Organisationsteam bei dieser Großveranstaltung mit über 10.000 Teilnehmern zu unterstützen. Ein Themenschwerpunkt ist freilich die Vorsorge zur Brandbekämpfung. Die große Trockenheit im April erhöht die Flur- und Waldbrandgefahr drastisch und die Feuerwehren treffen bereits erste Maßnahmen um für den Ernstfall gerüstet zu sein.Fotos: Öffentlichkeitsarbeit AFK Raabs an der Thaya