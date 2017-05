Brand in Riegers: Hausbesitzer war verschwunden

15.05.2017, 08:44 Uhr

Dachstuhl brannte. Bange Minuten für die Einsatzkräfte: Bewohner war nicht auffindbar

DOBERSBERG. Ein Nachbar bemerkte gegen 4 Uhr früh die Flammen aus dem Gebäude schlagen und alarmierte die Feuerwehr. Sieben Feuerwehren wurden daraufhin von der Landeswarnzentrale Niederösterreich alarmiert. Als die Einsatzkräfte bei dem Wohnhaus mitten im Ortszentrum von Riegers eintrafen, stand der Dachstuhl und eine angrenzende Scheune in Vollbrand.Sofort begab sich ein Atemschutztrupp in das Innere des Wohnhauses um nach Personen zu suchen. Rasch stellte sich heraus, dass der Besitzer zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Gebäude war. Die Polizei konnte ihn telefonisch erreichen und er war in Sicherheit.

92 Mitglieder von sieben Feuerwehren brachten den Brand nach rund 1 Stunde unter Kontrolle. Das Löschwasser wurde vom örtlichen Löschteich und einer Zisterne zum Brandobjekt gepumpt. Die Nachlöscharbeiten werden bis in die Vormittagsstunden andauern, verletzt wurde zum Glück niemand.Die B30, Ortsdurchfahrt von Riegers, war während der Löscharbeiten gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.