Feuerwehrjugend bewies ihr Wissen

06.05.2018, 20:12 Uhr

Die Themenbereiche erstrecken sich vom Erkennen sowie dem Detailwissen der Geräte für den Brandeinsatz und der Geräte für technische Einsätze, Fragen über die Organisation innerhalb der Feuerwehr bis hin zum Anfertigen von Knoten. Auch die verschiedenen Kleinlöschgeräte sind mit dabei. Die Dienstgrade in der Feuerwehr mussten die Jugendlichen ebenso kennen, wie auch die wichtigen Notrufnummern und Sirenensignale. Das Richtige Verhalten in Notfällen ist ebenso Standard. Das Highlight war sicherlich das Löschen von echtem Feuer unter Aufsicht.

Den Kids wurde auch gezeigt, welcher Feuerball beim Löschen von brennendem Fett mit Wasser entsteht und wie gefährlich Druckgasbehälter wie Spraydosen oder Gaskartuschen bei einem Brand sind.Als Rahmenprogramm zeigte die Höhenrettungsgruppe Waidhofen eine Seilrettung in luftiger Höhe. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Annette Töpfl und den wichtigsten Vertretern aus den Abschnitts- und Bezirkskommandos wurden die Verleihung der Abzeichen durchgeführt. Für so manches Jungfeuerwehrmitglied war dieses das Erste in der Karriere. Alle haben das Ziel erreicht und tragen nun mit Stolz ihr Abzeichen in der jeweiligen Stufe.