21.04.2018, 08:51 Uhr

Was will Ihr Kind werden?

VITIS: Was will Ihr Kind werden? Wie Sie Ihr Kind bei der Schul- und Berufsentscheidung unterstützen können. Am Donnerstag den 26. April 2018 um 19 Uhr im Haus der Musik & Kultur Vitis. Nachdem die drei Pilotveranstaltungen im Jahr 2016 von großem Erfolg gekennzeichnet waren, führt die Waldviertler Akademie gemeinsam mit Partnern die Informations-Reihe „Was will Ihr Kind werden?“ auch 2018 durch.Was will Ihr Kind werden? Eine Frage, die sich viele Eltern von 13-15-Jährigen nicht eindeutig beantworten können – oder mit der Antwort ihrer Kindern so ihre Schwierigkeiten haben: Begeisterung für bestimmte Themen, Talente und Fähigkeiten – oft im musischen Bereich – haben sie seit frühen Jahren gefördert,aber wenn es um das Thema Ausbildung und Beruf geht, soll es dann doch „Was G‘scheites sein!“Die Entscheidung, wie es nach der Mittelschule weitergehen soll, ist ein wesentlicher Schritt im Leben von Kindern und Eltern und eine Zeit, in der die Jugendlichen die Unterstützung der Eltern und Erziehungsberechtigten dringend brauchen. Doch das ist gar nicht so einfach: In den letzten Jahrzehnten haben sich die Ausbildungswege und Berufsbilder ständig verändert, auch die Haltung zu Arbeit und Beruf ist im Wandel, mehrmalige Veränderungen in der beruflichen Laufbahn sind längst Normalität.Da ist es wichtig, gut informiert und beraten zu sein und auch eine Gesprächsbasis mit den Heranwachsenden zu haben auch das ist in der Pubertät keine Selbstverständlichkeit.

