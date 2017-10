Neuer Verein: Wirtschaft im Westlichen Mittelgebirge

19.10.2017, 22:45 Uhr

Vor kurzem hat sich ein neuer Verein, der die Wirtschaft in der Region beleben will, konstituiert!

Die Intiative für die Grünung des Vereins "Wirtschaft im Westlichen Mittelgebirge" ist von Axams ausgegangen – schon bald soll sich das Bündnis aber über Mitglieder aus der gesamten Region von Natters bis Grinzens erstrecken. Obmann Walter Mair und die Vorstandsmitglieder legen dabei Wert auf eine Feststellung: "Wir sind kein politischer Verein, das Projekt wird aber von allen sechs Gemeinden befürwortet! Auch beide Raiffeisenbanken der Region unterstützen das Vorhaben als Abwicklungspartner."

Vereinsziele

Gutscheinmünzen

Vorstand

Mehr Wertschöpfung zu gewinnen und diese auch zu erhalten, ist eines der primären Ziele des neuen Vereins. Dazu soll vor allem die Einführung eines regionalen Gutschein-Münzsystems beitragen, dass dazu beitragen soll, die Umsätze der in der Region angesiedelten Betriebe zu behalten und zu steigern. Dazu will man auch einen Sinneswandel forcieren, so Obmann Mair: "Weg von der Internet-Kaufmentalität und hin zum Gedanken des regionales Kaufs – darauf arbeiten wir hin. Das würde auch der Stärkung, dem Erhalt und dem Ausbau der regionalen Wirtschaftsbetriebe nützen. Schließlich geht es ja auch um regional angesiedelte Arbeitsplätze sowie um die Infrastruktur für die Bewohner."Dieses "Münzensystem" soll das "Axamer Gutscheinsystem" ablösen und auf die ganze Region ausgebreitet werden. Am Donnerstag, dem 23. November, gibt es bei einem Infoabend eine Präsentation des Zahlungsmittels (Komplementärwährung), das bei allen Unternehmen im Westlichen Mittelgebirge, die Mitglied des Vereins sind, verwendet werden kann.Derzeit steht die Mitgliederaufnahme im Mittelpunkt – Interessenten können sich bei Obmann Walter Mair (Fa. A-Holz Axams) oder bei den Raiffeisenbanken der Region informieren.Der Vereinsvorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen:Obmann:Obmann-Stellvertreter:undKassier:Kassier-Stv.:Schriftführerin:Schriftf.-Stellv.:Rechnungsprüfer:undBeiräte: