Drei Tage pure Festivalstimmung gibt es aktuell am Donauinselfest zu erleben. Wie der Samstag am #dif22 war und welche Highlights dich am Sonntag erwarten, haben für für dich zusammengefasst.

WIEN. Nach einem fulminanten Auftakt am Freitag ging es am Samstag rockig weiter am 39. Wiener Donauinselfest. Von Schlager über K-Pop hin zu italienischer Amore war an den ersten beiden Festival-Tagen alles an musikalischer Darbietung dabei. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) besuchten das Fest.

Bürgermeister Michael Ludwig überreichte Philipp Jelinek die Urkunde für die Rekord-Sporteinheit.

Zwar fing der zweite DIF-Tag leicht verregnet und mit gemäßigteren Temperaturen an, jedoch hielt das Hunderte Fans nicht davon ab, zur größten Turnstunde „Fit mit Philipp“ mit Philipp Jelinek zu kommen. Am Ende der Sporteinheit überraschte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die Sportlerinnen und Sportler und überreichte dem Vorturner eine Rekord-Urkunde, den bei der Bewegungseinheit wurde ein neuer Rekord erzielt. „

Bei der heutigen Bewegungseinheit konnte sogar ein Rekord erzielt werden: Ich gratuliere Philipp Jelinek zur größten Turnstunde Österreichs und bedanke mich für seinen unermüdlichen Einsatz für die Fitness unseres Landes!“, gratuliert Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Bei der Sporteinheit wurde ein Rekord erreicht.

Bundespräsident und Bürgermeister on Tour

Ein weiteres Highlight am Festival-Samstag war der Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der gemeinsam mit Ludwig das #dif22 besuchte. Gemeinsam unternahmen die beiden eine Tour quer über das Festivalgelände und blickten bei Gesprächen mit Einsatzkräften auch hinter die Kulissen.

Bundespräsident Van der Bellen und Bürgermeister Ludwig unterwegs am Festivalgelände.

Der Bundespräsident freut sich vor allem über die gute Stimmung und Leichtigkeit auf dem Festival: „Die positive Stimmung auf der Wiener Donauinsel konnte ich heute persönlich erleben und auch die Freude in den Gesichtern der Menschen sehen – endlich wieder gemeinsam singen, tanzen und schöne Erinnerungen schaffen. Besonders spürbar ist auch hier die große Solidarität mit allen Menschen aus der Ukraine, die nicht nur zum Fest eingeladen sind, sondern auch ukrainische Musiker*innen auf der Bühne live erleben können.“

Ausblick auf Sonntag

Der letzte finale Tag am Donauinselfest wird sicherlich nicht weniger aufregend als die Tage zuvor: Ob auf der Sportinsel, bei kunterbuntem Kinderprogramm auf der Kinderfreunde Showbühne oder mit den zahlreichen Straßenkünstlerinnen und -künstlern, die am Festgelände unterwegs sind. DIF-Fans kommen bei viel Sonnenschein und heißen Temperaturen jedenfalls ordentlich in Schwung. Am Sonntag verwandelt sich auch die Wien Energie Festbühne in die fm4 Stage. Acts wie Verifiziert, Shark Tank und Mavi Phoenix werden dem Publikum so richtig einheizen, bevor Jan Delay als Headliner auftritt.

Die ersten beiden Tage des Donauinselfests waren ein voller Erfolg. Auch am Sonntag dürfen sich Besucherinnen und Besucher fulminante Auftritte erwarten.

Die Headliner am Sonntag:

Bank-Austria/radio 88.6 Rock Bühne: Apocalyptica

Friedensbühne: BAITS

Wien Energie/radio fm4 Festbühne: Jan Delay & Disko No 1

OBI/kronehit Electronic Music Bühne: BJones

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlagerbühne: Johnny Logan & Band

Ö1 Kulturzelt: Ernst Molden und Ursula Strauss

W24 Wienerlied Bühne: Skero und die Müßig Gang

Wien Holding Erzählkunst Bühne: Birgit Denk und Bernhard Eder

FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne: N!DDL - a tribute to Tina Turner

younion-FSG Bühne: Kraut&Ruam

