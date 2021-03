Wie die Iren St. Patrick's Day feiern

Der St. Patrick's Day hat in Irland eine Jahrzehnte alte Tradition und bringt jedes Jahr am 17. März grüne Paraden und jede Menge Gelächter in die Straßen der irischen Städte. Das Fest, das eigentlich der Gedenktag des irischen Bischofs Patricks ist, wird heutzutage auf der ganzen Welt gefeiert und sorgt für Unterhaltung bis in die Morgenstunden. Wer nämlich wie die Iren trinkt, ist bis um 2 Uhr in der Früh wach und wird dem einen oder anderen Kobold mit Goldtopf begegnen. Ein Überblick über das Fest, bei dem sich das Wasser der Liffey in Dublin in Bier verwandelt.

Wie entstand der St. Patrick's Day?

Der St. Patrick's Day hat seine Ursprünge im 17. Jahrhundert, als er als offizielles christliches Fest anerkannt wurde. Laut planet wissen soll der heilige Patrick im 5. Jahrhundert maßgeblich zur Konvertierung der Iren zum Christentum beigetragen haben, weswegen er heute ein wichtiger Heiliger der katholischen Kirche ist. Er soll am 17. März in Downpatrick in Nordirland begraben worden sein, nachdem er die Druiden aus Irland vertrieben hatte.

Im Laufe der Irischen Diaspora, die im 18. und 19. Jahrhundert ihre Höchstpunkte erreichte, brachten viele Iren den Glauben des heiligen Patricks in ihre neue Heimat, worauf der St. Patrick's Day allmählich zu internationaler Berühmtheit fand.

Foto: betway.com

hochgeladen von Thomas Haas

Welche Bräuche gibt es heute in Irland?

In den USA sollen 2018 an die 149 Millionen Menschen an den Festlichkeiten teilgenommen haben, wie dieses Online Casino in seinem Blogbeitrag erklärt. Das ist eine beachtliche Zahl, denn in Irland leben heute nur an die 5 Millionen Menschen. Doch wie feiern die Iren und ihre Freunde eigentlich?

Als christliches Fest gehört der St. Patrick's Day zu den Osterfestlichkeiten im März und viele Iren gehen am 17. März in die Kirche. Da es sich allerdings um eine Feier handelt, werden die Bestimmungen der Fastenperiode aufgehoben, was mit Sicherheit zur großen Beliebtheit des Festes geführt hat. Heute noch sind Bier und Whiskey ein essenzieller Bestandteil des Abends und die Festlichkeiten enden oft im Trinken eines Glases Biers, in dem sich ein Kleeblatt für alljährliches Glück befindet.

Aufgrund der Irischen Diaspora hat sich der St. Patrick's Day in den USA in ein größeres Fest entwickelt. Die für das Fest typischen Paraden entstanden erst im 19. Jahrhundert in den USA und sind heute ein Teil des Brauches in Irland selbst. Dazu feiern die Iren gerne mit Musik- und Tanzveranstaltungen, die als Céilithe bezeichnet werden. Am St. Patrick's Day reist der irische Premierminister jedes Jahr in die USA, um dort mit dem amerikanischen Präsidenten zu dinieren und auf die langwierige Verbindung anzustoßen.

Das Tragen der Farbe Grün stammt wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert, als der keltische Held Gaedel Glas von einem Schlangenbiss gerettet wurde und eine grüne Narbe beibehielt. Im 17. Jahrhundert wurde zudem eine grüne Flagge mit Harfe von der Konföderation Irland verwendet. Das Kleeblatt als Zeichen des Festes lässt sich auf die Vorliebe des Bischofs Patrick zurückführen, der laut der Legende die christliche Trinität mithilfe eines Kleeblattes (ENG: shamrock) erklärte. Die Nummer 3 hatte in der Welt der heidnischen Iren zudem eine große Bedeutung und könnte zum Erfolg der Konvertierung beigetragen haben.

Egal, ob Chicago, London oder doch lieber Wien. Auch 2021 sorgte der St. Patrick's Day für Spaß und Unterhaltung für Menschen aus der ganzen Welt.