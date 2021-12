In Wien werden am Dienstag, 28. Dezember, 706 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit zeigt sich ein Anstieg der Neuinfektionen nach den Feiertagen. Die nächsten Feiern rücken allerdings schon näher – welche Regeln zu Silvester gelten.

WIEN. In Wien sind am Dienstag, 28. Dezember, 706 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Montag waren es noch 428. Nach den Feiertagen zeigt sich somit ein Anstieg bei den Neuinfektionen. Die Bundeshauptstadt verzeichnet aktuell 7.428 aktive Fälle.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Dienstag, 28. Dezember, in Wien seit Beginn der Pandemie 238.629 positive Testungen bestätigt. 228.419 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.782, zwei Personen sind zuletzt verstorben.

Die Regeln für Silvester

Zu Silvester werden erneut die Regeln auch für Ungeimpfte etwas gelockert. So dürfen auch Menschen ohne einen 2G-Nachweis mit anderen feiern. Maximal zehn Personen dürfen im privaten Bereich ohne 2G-Nachweis das neue Jahr gemeinsam begehen. Sind nur Geimpfte und Genesene anwesend, sind maximal 25 Personen erlaubt.

Zwar gibt es für Ungeimpfte zu Silvester keine Ausgangsbeschränkungen, doch größere Zusammenkünfte im Freien sind nicht erlaubt. Große Partys auf öffentlichen Plätzen dürfen also nicht gefeiert werden. Das Gesundheitsministerium rät von größeren Zusammenkünften überhaupt ab und empfiehlt, getestet und im kleinen Kreis zu feiern.

Kann man einen 2G-Nachweis vorweisen, sind auch Besuche im Kino, Theater oder Restaurant möglich. Es gilt jedoch auch an Silvester eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Die Gastronomie darf danach noch Take-away anbieten.

Die am Dienstag eingemeldeten Befunde beinhalten:

695 Befunde vom 27.12.2021

10 Befunde vom 26.12.2021

2 Befunde weniger vom 25.12.2021

3 Befunde vom 24.12.2021

3 Befunde von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.973 Anrufe entgegengenommen.

Die Hälfte der Wiener lehnt Feuerwerk ab

Kriegsmaterial am Liesingbach gefunden