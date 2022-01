Omikron führt zu höherer Sieben-Tages-Inzidenz. 746 Corona-Neuinfektionen werden in Wien am Sonntag, 2. Jänner gemeldet.

WIEN. In der Stadt sind am Sonntag, 2. Jänner 2022, 746 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 9.353 aktive Fälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden für Wien 243.316 positive Testungen bestätigt. 231.165 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.798, eine Person ist zuletzt verstorben.

Wie die Tageszeitung "Heute" berichtet, sind in ganz Wien in der vergangenen Woche 5.028 Neuinfektionen gezählt worden – das ist ein Anstieg um 23 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Nur in Tirol liegt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner noch höher als in der Bundeshauptstadt.

Das Corona-Virus bestimmt den Alltag der Wienerinnen und Wiener seit zwei Jahren.

Die am 2. Jänner eingemeldeten Befunde beinhalten:

728 Befunde vom 1. Jänner 2022

32 Befunde vom 31. Dezember 2021

1 Befund weniger vom 30. Dezember 2021

2 Befunde weniger vom 29. Dezember 2021

8 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.245 Anrufe entgegengenommen.

