Wien befindet sich mitten in der Omikron-Welle und das ist anhand der Zahlen auch deutlich sichtbar: Heute, am 27. Jänner wurde ein neuer Höchstwert von 14.711 Neuinfektionen für Wien vermeldet. Allerdings beinhalten diese rund 6.000 nachgemeldete Fälle.

WIEN. Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigen in Wien weiter an. Von Mittwoch, 26. Jänner, auf Donnerstag, 27. Jänner, wurden in Wien 14.711 Neuinfektionen gemeldet. Die heute gemeldete Gesamtzahl der bestätigten Fälle aus Wien beinhaltet allerdings 6.009 Fälle, die für den Zeitraum zwischen 19. und 22. Jänner nachgemeldet wurden.

Bereits jede sechste VS-Klasse wegen Omikron zu

Am Mittwoch, dem 26. Jänner, gab es 9.968 Neuinfektionen in Wien: ein neuer Höchstwert. Davon sind natürlich auch die Schulen direkt betroffen. Jede sechste Volksschule und jede neunte Kindergartengruppe ist mittlerweile geschlossen.

Auch vor den Wiener Bildungseinrichtungen macht die Omikron-Welle nicht Halt.

Stand Donnerstag, 27. Jänner 2022, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 367.570 positive Testungen bestätigt. 272.365 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.858, zwei Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 92.347 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

7.788 Befunde vom 26.01.2022

822 Befunde vom 25.01.2022

126 Befunde vom 24.01.2022

12 Befunde weniger vom 23.01.2022

6.009 Befunde von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 23.349 Anrufe entgegengenommen.

