Der aktuelle Corona-Überblick für Wien: Derzeit gibt es 105.328 aktive Infektionen.



WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien melden, dass, dass es mit Stand vom 1. Februar 2.422 Neuinfektionen in Wien gibt.

Mit Dienstag, 7. Jänner 2022, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 403.518 positive Testungen bestätigt. 295.309 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.881. Sieben Personen verstarben zuletzt. so gibt es in Wien 105.328 aktive Fälle.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

5.201 Befunde vom 31.01.2022

208 Befunde vom 30.01.2022

11 Befunde vom 29.01.2022

4 Befunde vom 28.01.2022

20 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 22.873 Anrufe entgegengenommen.

