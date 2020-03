Die Katze ist endlich aus dem Sack und die Paarungen der diesjährigen "Dancing Stars"-Staffel sind bekannt.

Zu den Favoriten auf den Sieg zählen mit Sicherheit Moderatorin Silvia Schneider und Tanzprofi Danilo Campisi. Leider ist aus dem Auftritt mit ihrem "Ex-Schwager" Willi Gabalier auf dem Tanzparkett nichts geworden.

Ein weiteres heißes Eisen im Feuer ist Ex-Skistar Michaela Kirchgasser, die das Siegen in 283 Weltcup-Rennen bereits bestens trainiert hat.

Gute Chancen auf einen Einzug ins große Finale haben auch Schauspielerin und Sängerin Edita Malovčić und ORF-Sunnyboy Norbert Oberhauser, der mit Catharina Malek das Tanzbein schwingen wird.

Mit Spannung erwartet wird die Darbietung von Fußball-Legende Andi Ogris. Das Austria-Urgestein hat immerhin 63 Länderspiele für Österreich absolviert und möchte bei dieser Staffel das Publikum mit seinen Ecken und Kanten überraschen.

Start der 13. Staffel von "Dancing Stars" ist am 6. März um 20.15 Uhr in ORF Eins. Das große Finale mit drei Paaren findet am 15. Mai statt.

Alle Paare auf einen Blick:

Christian Dolezal/Roswitha Wieland

Michaela Kirchgasser/Willi Gabalier

Edita Malovčić/Florian Vana

Tamara Mascara/Dimitar Stefanin

Marcos Nader/Alexandra Scheriau

Norbert Oberhauser/Catharina Malik

Andi Ogris/Vesela Dimova

Cesár Samspon/Conny Kreuter

Silvia Schneider/Danilo Campisi

Natalia Ushakova/Stefan Herzog