Wer dieser Tage die Vinothek am Rochusmarkt auf ein edles Tröpfchen besucht, kommt nicht an den wunderbaren Werken von Dominika Köck vorbei. Mit diesen Bildern gewährt die Künstlerin einen kurzen Blick in ihre Seele, einem „Ort“ voller Harmonie, sanften Emotionen und Liebe.

Damit gibt sie den Betrachtern ihrer Bilder einen kleinen Tipp. Da schaut her, das bin ich und mit meiner Kunst möchte ich euch erfreuen!

Die Schönheit und Sanftmut ihrer Werke waren bereits in der Vergangenheit einigen Organisatoren aufgefallen und so wurde eines ihrer Bilder bei einer

Ausstellung (unweit des Vatikan) in Rom gezeigt.

Mit der gleichen Leidenschaft entstehen bei Dominika Damenhandtaschen,

die einen ganz besonderen Charme ausstrahlen. Sie werden von der Künstlerin bemalt.

Die Ausstellung in der Vinothek ist noch bis zum 14.08.2020 zu sehen.

In diesem Zeitraum sind die Bilder natürlich auch zu erwerben.

Moderation: Lisa Grüner

Text und Fotos: Ron Böhme