Wie die Polizei soeben mitteilt, soll ein 11-jähriges Kind bei einem Badeunfall in der Seestadt ums Leben gekommen sein.

WIEN/DONAUSTADT. Eine tragische Nachricht kommt aus der Seestadt. Ein Mädchen soll laut Polizei beim Baden verunfallt und in weiterer Folge gestorben sein.

Auch der Christophorus 9 wurde eingesetzt – alle Bemühungen, das Leben des Mädchens zu retten, waren leider vergeblich.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr. Eine 11-Jährige soll sich im seichten Wasser am Ufer eines Badesees aufgehalten haben. Das Mädchen soll in tieferes Wasser abgerutscht und untergegangen sein.

Jede Hilfe zu spät

Durch Taucher der Berufsfeuerwehr Wien konnte das Mädchen aus dem Wasser geholt werden. Die 11-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mittels Wiener Rettungshubschrauber (Christophorus 9) in ein Krankenhaus geflogen.

Leider hat die rasche Rettungskette letztendlich aber nicht den Tod verhindern können. Das Mädchen ist im Zuge des Rettungseinsatzes verstorben, wie die Polizei mitteilt. Es ist der zweite tödliche Badeunfall in Wien innerhalb eines Tages. Erst am Mittwoch-Spätnachmittag verstarb ein Familienvater an der Neuen Donau, ebenfalls im 22. Bezirk.

