Am Wiener Landesgericht wurde am Mittwoch ein 42-jähriger Mann wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt. Er hatte Ende Oktober eine 17-Jährige in Favoriten angegriffen und in einen Park gezerrt.



WIEN/FAVORITEN. Ende Oktober vergangenen Jahres wurde eine 17-Jährige in Favoriten angegriffen und beinahe vergewaltigt – die BezirksZeitung hat über den Fall berichtet. Der Angreifer wurde nun am Wiener Landesgericht zu acht Jahren Haft wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt, wie mehrere Medien berichten.

Für den Senat bestand kein Zweifel an der Schuld des Angeklagten – erschwerend fielen seine neun Vorstrafen ins Gewicht.

Die damals 17-Jährige war am 29. Oktober in den frühen Morgenstunden im Bereich der Quellenstraße unterwegs, als der 42-jährige Mann sie an einer Straßenbahnhaltestelle ansprach. Laut Staatsanwältin soll er der Jugendlichen zunächst Komplimente gemacht und sie dann in eine nahe Parkanlage gezerrt haben.

17-Jährige konnte fliehen

Dort soll er die junge Frau auf eine Skater-Rampe gedrückt und geküsst haben. Laut APA soll es der Jugendlichen gelungen sein, ihren Angreifer kurz abzulenken, indem sie ihn anflehte, ein Kondom zu verwenden. In diesem Moment gelang der 17-Jährigen die Flucht auf die Straße, wo ihr ein Passant zu Hilfe kam.

Vor Gericht hat der Angeklagte, der verheiratet und Vater von sechs Kindern ist, die Tat geleugnet. So behauptete er, die 17-Jährige habe ihm Sex gegen Geld angeboten, was er abgelehnt habe. Für den Senat waren die Angaben des Opfers jedoch schlüssig, wie es in der Urteilsverkündung hieß.

Angeklagter hatte neun Vorstrafen

Der Angeklagte wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Bei der Bemessung des Strafrahmens fielen neun Vorstrafen des Mannes erschwerend ins Gewicht. Die meisten davon hatte er wegen Suchtmitteldelikten erhalten.

