Auch heuer gab es, so wie jedes Jahr, ein Regionautentreffen beim Schutzhaus Waidäcker in Ottakring. Es trafen sich 24 Regionautinnen und Regionauten um einen netten Nachmittag und Abend miteinander zu verbringen und sich über die diversesten Themen auszutauschen. Es war schön, das sich so kurz vor Weihnachten doch so viele die Zeit genommen haben.

Vielen Dank an Heinz für die Organisation. Was gibt es schöneres als die Zeit mit netten, gut gelaunten Menschen zu verbringen und über das liebste Hobby aller, die Fotografie zu sprechen.

Es wurde natürlich auch wieder scharf geschossen um die Eindrücke festzuhalten.

Gefreut habe ich mich auch sehr, dass Marie und Alois extra aus der Steiermark angereist sind.

Schöne Weihnachten und nur das Beste für das Jahr 2020 an alle die dabei waren und auch an alle die leider nicht dabei sein konnten.