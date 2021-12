Am dritten Adventsonntag endet der Lockdown, jedenfalls für Geimpfte und Genesene. Schon am Sonntag öffnen einige Attraktionen wieder ihre Pforten – so etwa die Christkindlmärkte und der Tiergarten Schönbrunn. Die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht sind jedoch überall Voraussetzung.

WIEN. Mit Sonntag, 12. Dezember, endet der bundesweite Lockdown. Während in anderen Bundesländern auch schon wieder die Gastronomie besucht werden darf, müssen sich die Wiener noch eine Woche gedulden, bis sie wieder ins Gasthaus dürfen. Am Sonntag kann man aber schon wieder so einiges unternehmen - so lange man sich an einige Regeln hält.

Sport kann ab Sonntag nicht mehr nur im Freien, sondern auch wieder in Sportstätten wie Fitnesscentern betrieben werden. So wie fast überall gilt auch hier die Voraussetzung 2G – Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden, diese kann aber während des Trainings abgenommen werden.

Christkindlmärkte sperren auf

Zahlreiche Weihnachtsmärkte öffnen in Wien bereits am Sonntag wieder. So können etwa der Weihnachtsmarkt am Spittelberg und der Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz wieder besucht werden. Die Corona-Regeln sind indes strenger geworden nach dem Lockdown: Es herrscht nun auch am Markt FFP2-Maskenpflicht. Ein 2G-Nachweis ist selbstverständlich auch zu erbringen.

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz sperrt am Sonntag, 12. Dezember, wieder auf.

Laut Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ist für Kinder zwischen sechs und elf Jahren neben einem 2G-Nachweis auch ein Antigentest gültig. Für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren wird auch ein PCR-Test akzeptiert.

Die Gastronomie-Stände auf den Christkindlmärkten dürfen ihre Speisen und Getränke allerdings vorerst nur zum Mitnehmen anbieten. Getrunken werden darf der Glühwein erst 50 Meter weit entfernt vom Gastro-Stand. Das ändert sich mit der Öffnung der Gastronomie am 20. Dezember.

Tiergarten Schönbrunn und Haus des Meeres

Aus dem Tiergarten Schönbrunn gab es schon Anfang der Woche gute Nachrichten: Viele Bewohner freuten sich "tierisch" über den vielen Schnee. Nun dürfen ihnen die Besucher wieder beim Spielen zuschauen. Mit einem 2G-Nachweis kann man den Zoo am Sonntag bis 16.30 besuchen.

Im Haus des Meeres herrschte in den letzten Wochen die Sorge um die finanzielle Schieflage vor. Der vierte Lockdown hat den Meeres-Zoo noch weiter in die roten Zahlen gebracht, als zuvor. Am Ende des Lockdowns herrscht auch dort Freude darüber, endlich wieder Besucher willkommen heißen zu dürfen. Bis 20 Uhr hat das Haus des Meeres geöffnet, Besucher müssen einen 2G-Nachweis erbringen und eine FFP2-Maske tragen.

Museen und Theater

Auch die Kultureinrichtungen freuen sich, wieder Besucher empfangen zu dürfen. Mit 2G-Nachweis und FFP2-Maske sind ab Sonntag auch wieder Theater- und Museumsbesuche erlaubt. Die Albertina lockt etwa mit einem Einblick in die französische Sammlung:

Während das Volkstheater Wien angekündigt hat, erst am 7. Jänner den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, können Theaterbegeisterte in anderen Häusern schon ab 12. Dezember wieder Theaterluft schnuppern. Das Theater in der Josefstadt etwa startet am Sonntag mit "Der Bockerer" aus dem Lockdown.

Am Sonntag dürfen jene Teile des Handels öffnen, die auch sonst an Sonntagen geöffnet haben. Alle anderen Geschäfte sperren mit Montag, 13. Dezember wieder auf.



