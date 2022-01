Der erste Tag mit 2G-Nachweis im Handel lief laut Handelsverband beinahe reibungslos über die Bühne.

WIEN. Am 11. November trat die sechste Novelle der aktuellen Covid-Verordnung in Kraft. Diese sieht unter anderem vor, dass der Einkauf in Geschäften erstmals nur noch mit gültigem 2G-Nachweis möglich sein soll.

Wenige wütende Kunden

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes spricht von einem guten ersten Tag mit den Neuerungen: "Im Großen und Ganzen sind die 2G-Kontrollen gut verlaufen. Zuträglich dafür ist die niedrige Frequenz am heutigen Tag, die aber gleichermaßen nachteilig auf die Umsatzentwicklung der Händler wirkt."

Die Kontrolle des 2G-Nachweises ist am ersten Tag reibungslos verlaufen. Gleichzeitig bringt es für die Mitarbeiter aber auch einen Zusatzaufwand mit sich.

Hie und da hätte es laut Will verärgerte Kunden, die ihren Ausweis vergessen hätten. Gleichzeitig nennt der Geschäftsführer die stärkeren Einkaufstage zum Wochenende hin als die "erste richtige Belastungsprobe". Auch der Zusatzaufwand, den die Mitarbeiter leisten, um den 2G-Nachweis jedes Kunden zu kontrollieren, würde erst in den kommenden Tagen wirklich auf die Probe gestellt werden.

Offene Fragen sollen geklärt werden

Für die Händler bleiben aber weiterhin viele Fragen offen. So ist bei Click & Collect Geschäften beispielsweise kein Nachwies erforderlich, aber wie genau das geregelt wird, sei laut der Handelsverband jedoch noch nicht geklärt.

Was denkst du von 2G im Handel?

Eine andere Frage, die sich stellt, ist, wie mit fremdsprachigen Impfnachweisen umgegangen werden solle. Beim Runden Tisch mit dem Innenministerium haben sich die Handelsvertreter mit diesen und vielen anderen Fragen und Details auseinandergesetzt.



