Mit Spenden zu helfen, liegt im Trend. Ein Wiener Start-up hat nun eine eigene App dazu entwickelt.

WIEN. Spenden ist gerade in der Weihnachtszeit fast selbstverständlich geworden. Eine neue Smartphone-App macht jetzt soziales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung noch einfacher. "Impactory" heißt das Social-Start-up, das nichts anderes als eine digitale Spendenplattform ist. "Dabei kann man sich aus mehr als 200 Hilfsorganisationen genau jene aussuchen, der man seine Spende zukommen lassen will", erklärt Elke Pichler von "Impactory".

Auch nach bestimmten Themenbereichen kann gefiltert werden, etwa nach Kindern, Tieren oder Klimaschutz: "Unsere App schlägt dann, abgestimmt auf die ganz persönlichen Vorlieben, Organisationen vor, die genau in diesen Bereichen aktiv sind. So lernt man eventuell sogar wohltätige Einrichtungen kennen, von denen man bisher noch nichts wusste." Der Flexibilität sind dabei keine Grenzen gesetzt, kann man mit "Impactory" doch auch Spendenabos am Smartphone abschließen. Im Unterschied zu Abos, die oft mittels Fundraising auf der Straße oder am Telefon zustandekommen, können sowohl der Spendenbetrag als auch der Spendenempfänger jederzeit flexibel angepasst werden.

Die Spenden-App ist flexibel: Nicht nur Spenden-Empfänger und Spenden-Betrag sind frei einstellbar, sondern auch die Dauer der Spende.

Spenden das ganze Jahr über

"Wenn jemand etwa 50 Euro monatlich spenden möchte, dann kann er beispielsweise im Jänner den vollen Betrag dem Neunerhaus und im Februar Tierschutz Austria zukommen lassen", erklärt Pichler. "Und im März gehen dann 25 Euro an das SOS-Kinderdorf und 25 Euro an die Caritas." Falls es einmal anders als geplant kommen sollte, ist auch eine Unterbrechung des Abos jederzeit möglich. Das Ziel der interaktiven App ist es, mehr Menschen und Unternehmen dazu zu bringen, Gutes zu tun, und auf die gesellschaftliche Verantwortung aufmerksam zu machen. So wird die Unterstützung Hilfsbedürftiger zu etwas Alltäglichem, das nicht nur zu Weihnachten stattfindet.

Aber auch die Hilfsorganisationen profitieren von "Impactory", ist die Entwicklung eigener Spenden-Apps doch gerade für kleinere Einrichtungen wie etwa Freiwillige Feuerwehren oder lokale Initiativen aufwendig und oft zu teuer. "Ihnen stellen wir mit unserer App eine risikofreie und einfache Möglichkeit für Online-Spenden zur Verfügung", freut sich Pichler.

Infos unter www.impactory.org



