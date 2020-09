Apps, Webinare, QR-Codes und sichere Passwörter: Der Verein "arbeit plus" und die AK Wien helfen dabei, den digitalen Raum zu erkunden und gehen mit Roboter Pepper auf Wien-Tour.

WIEN. Im Internet gibt es eine Menge digitaler Angebote, die bei der Job- oder Lehrstellensuche unterstützen und den Alltag erleichtern können. Diese hat der Rudolfsheimer Verein "arbeit plus" nun in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Wien gesammelt und neue Angebote entwickelt. Präsentiert wird das neue Projekt unter dem Motto "#digitour" in einigen Wiener Bezirken.

Aller App-Anfang ist leicht

Um in die digitale Welt einzutauchen hat "arbeit plus" Videos, Webinare, also Online-Kurse, Apps und Anleitungen auf der Homepage www.diginclusion.at gesammelt - und das so aufbereitet, dass es auch blutige Smartphone- und Internet-Anfänger verstehen.

Das beginnt bei der Frage, wie man eine E-Mail Adresse einrichtet oder eine W-Lan-Verbindung herstellt und führt weiter zu sicheren Passwörtern oder der Verwendung eines Routenplaners.

Wer auf Jobsuche ist oder sich weiterbilden möchte, findet auch jede Menge Infos und Angebote - von Weiterbildungsdatenbanken über Online-Lernplattformen und Apps, die die Arbeiterkammer den Wienern zur Verfügung stellt, um den Überblick im Ausbildungsdschungel zu behalten. Neue digitale Berufe und Hilfe zur perfekten Online-Bewerbung inklusive.

Eine digitale Tour durch Wien

Von 14. - 25. September tourt die "arbeit plus #digitour" durch Wien und bietet in einem digital ausgestatteten, mobilen Hänger Infos und Beratung zu digitalen Angeboten, die bei der Arbeitsuche und im Alltag unterstützen.

An unterschiedlichen Stationen können sich Besucher über Grundlagen und Sicherheit im Internet, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie spezielle Angebote für Frauen informieren und werden von Trainern durch den Online-Dschungel der Arbeit- und Lehrstellensuche begleitet.

Mit dabei ist auch der humanoide Roboter Pepper, der die digitale Scheu nehmen und die Chancen, die die Digitalisierung des Arbeitsmarktes auch mit sich bringt, aufzeigen soll.

Hier macht die #digitour Halt:

14. September: 10 bis 16.30 Uhr, Rathausplatz, 1010 Wien

15. September: 10 bis 16 Uhr, Wasserwelt, 1150 Wien

18. September: 14 bis 19 Uhr, Viktor Adler Markt, 1100 Wien

22. September: 10 bis 16 Uhr, Meidlinger Platzl, 1120 Wien

23. September: 10 bis 16 Uhr, Carla Nord, 1210 Wien

25. September: 10 bis 16 Uhr, Karmelitermarkt, 1020 Wien