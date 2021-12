Am 30. Dezember wurde bei Jugendlichen am Praterstern und am Bahnhof Floridsdorf zahlreiche pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt.

WIEN/LEOPOLDSTADT/FLORIDSDORF. In den letzten Tagen führte die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmekr auf pyrotechnische Gegenstände durch. Im Zuge dieser Aktion in der ganzen Stadt Wien wurden zahlreiche Feuerwerke und ähnliches sichergestellt.

Am Donnerstag, 30. Dezember wurde im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf und des Pratersterns im Laufe des Schwerpunkts insgesamt elf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit pyrotechnischen Gegenständen und Suchtgift angehalten.

Der Bereitschaftsdienst kontrollierte Jugendliche, die pyrotechnische Gegenstände und Suchtmittel mit sich hatten.

Foto: Polizei

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Feuerwerk und Suchtmittel gefunden

Es konnten die folgenden Gegenstände sichergestellt werden:

• 1 pyrotechnischer Sprengsatz mit Nettoexplosivmenge von 200 g

• mehrere pyrotechnische Knallkörper mit Nettoexplosivmenge zwischen 50 g und 100 g

• ca. 1200 sonstige Knallkörper

• 1 Luftdruckpistole samt 150 Stk. Munition

• ca. 50 g Cannabis

Die sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände wurden gesichert abtransportiert und in weiterer Folge vernichtet, die Jugendlichen angezeigt.

Das könnte Dich auch interessieren:



Mann wurde bei einer Messerattacke schwer verletzt