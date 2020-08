Egal ob am Meer, Badeteich oder einfach nur auf Balkonien – das richtige Badeoutfit gehört auch im Sommer 2020 einfach dazu. Wir haben uns die vier beliebtesten Badeoutfits inklusive heuriger Trends für euch angesehen.

ÖSTERREICH. Sommer, Sonne, Sonnenschein laden auch heuer wieder an Österreichs Seen und Gewässer ein. Nichts ist besser, als eine Runde ins kühle Nass zu springen. Wer sich nicht gerne der Freikörperkultur hingibt, ist darum Jahr für Jahr bemüht auch für den Badesee das passende Outfit zu finden. Bikini, Badehose, Badeanzug oder Badeshorts? Was wird heuer am Wasser präsentiert?

Der Bikini

Inspiriert durch Schlagzeilen über die Kernwaffentests auf dem Bikini Atoll, einem Korallenriff in den Marshall Inseln im Pazifischen Ozean, taufte Modedesigner Louis Réard sein Badekostüm auf den Namen Bikini. Zum ersten Mal vorgestellt wurde der knappe Zweiteiler 1946 in einem Pariser Schwimmbad. Doch bereits in der Antike wurden Bikinis getragen, wie Wandmalereien aus dem vierten Jahrhundert nach Christus in der Villa Romana del Casale in Sizilien belegen.

Auch wenn wir nicht ins alte römische Reich zurückreisen müssen, um uns die trendigsten Bikinis für 2020 zu suchen, ist Retro angesagt. High Waist, aller 50er Jahre ist wieder in. Die hohen Höschen verstecken nämlich nicht nur den Bauch, wenn wir ihn einmal nicht zeigen wollen, sondern strecken auch noch unsere Beine und machen einen schönen Po. Mit dem passenden Oberteil zaubert der Retro Look zusätzlich ein wunderschönes Dekolleté. So sieht man nicht nur umwerfend aus, sondern fühlt sich auch pudelwohl.

Badehose oder Badeshorts

Bei den Männern bleibt es auch 2020 Bademodentechnisch bunt. Egal ob Hose oder Shorts, ob knielang oder kürzer.

Alle die die guten alten Zeiten vermissen, finden in den wiederkehrenden Retrostreifen ihr passendes Motiv. Für alle Surfer und bunten Vögel passt der Aloha Summer 2020 Look. Minimotive oder Vintagefotografien sind ebenfalls ein absoluter Trend des Sommers. Wer sich nach einer neuen Farbe im Kasten sehnt, sollte dieses Jahr zu einer pinken Badehose greifen.

Wer aus dem Office direkt in den See jumpen möchte, hat mit den Crossover Hosen den perfekten Badepartner. Streetwear für den Badesee? Bei dem Trend sind wir auch dabei.

Badeanzug

Last, but not least der Badeanzug! Einst das Must-have auf Strand und an Badesee verschwand er in den letzten Jahren mehr und mehr von der Bildfläche. Doch aus den einst langweiligen Modellen, die meist für Profischwimmerinnen gefertigt waren, wurden in den letzten Jahren richtige Hingucker. Retro, One-Shoulder, Motive, sexy und vielseitige Schnitte. Der Badeanzug feiert sein Revival und wir sind voll dafür.

Na, welches Badeoutfit führst du dieses Jahr am Badesee aus?