Die Österreicher spendeten mehr als 13,5 Millionen Euro bei der 49. ORF-Aktion von Licht ins Dunkel bis zum 24. Dezember.

ÖSTERREICH. Zum 49. Mal fand heuer die Spendenaktion der ORF zugunsten Licht ins DunkelL - Soforthilfefonds statt. Insgesamt konnten bei der diesjährigen Aktion mehr als 13,5 Millionen Euro für Menschen mit Behinderungen sowie Kinder und Familien in Not gesammelt werden. Zahlreiche Prominente wie Barbara Karlich, Pamela Rendi-Wagner oder Helmut Brandstätter und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres verbrachten den ganzen 24. Dezember beim Spendentelefon, um die Spenden der Österreicher entgegenzunehmen.

Auch die neue Verteidigungsministerin, Klaudia Tanker, und der Generalstab des Bundesheers, Robert Brieger, nahmen die Spenden der Österreicher am Spendentelefon entgegen.

Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Mit diesem Beitrag spendeten die Österreicher so viel Geld wie noch nie zuvor für LICHT INS DUNKEL. Ö1 spendete insgesamt 4.347.723 Euro. 3.937.723 Euro wurden durch die "Ö1-Weihnachtshütte" eingespielt, die 120 Stunden mit Gabi Hiller, Robert Kratky und Andy Knoll aus Wien-Heiligenstadt sendete. Die restlichen 410.000 Euro kamen von der "Ö3-Wundertüte", bei der alte Handys umweltgerecht entsorgt wurden.

Das Unternehmen Sirius spendete 90.000 Euro.

Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Gräben gemeinsam überwinden

„Das vergangene Jahr war aufgrund der Pandemie schwierig und herausfordernd. Risse in unserer Gemeinschaft tun sich auf. Achten wir darauf, dass wir uns auch nach dieser Krise noch in die Augen schauen können. Ich bitte Sie daher mitzuhelfen, dass wir die Gräben, die die Pandemie verursacht haben mag, im kommenden Jahr gemeinsam überwinden", zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen erfreut und fügt hinzu. "Was mich aber zuversichtlich stimmt, ist, dass die Menschen trotz der Krise bereit sind, anderen zu helfen. Helfen hat in Österreich Tradition. Und LICHT INS DUNKEL ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie erfolgreich wir in Österreich sind, wenn wir zusammenhelfen.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen freute sich über die Spendenbereitschaft der Österreicher.

Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

In der ORF-Nachmittagssendung von LICHT INS DUNKEL wurde in mehreren Live-Einstiegen in die ORF-Landesstudios geschaltet, wo prominente Gäste, interessante Talks, berührende Geschichten, engagierte Spenderinnen und Spender, einzigartige Initiativen, musikalische Darbietungen sowie Beispiele, wie und wo überall im ganzen Land geholfen wird, gezeigt wurden.

Zahlreiche Prominente, Politiker und Soldaten des Österreichischen Bundesheers sammelten die Spenden im Österreichischen Fernsehen.

Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

18-Jährige gewinnt Haus

Im ORF gab es am 24. Dezember noch ein weiteres Special: während des gesamten Tages wurden die Preisträger der zehn Hauptpreise der ORF-Impflotterie "Wer impft, gewinnt" bekanntgegeben. Die Gewinnerin des Hauptgewinnes - ein Traumhaus von der Firma ELK - ist dabei eine 18-Jährige Salzburgerin. Alle 1.700 Preise wurden mithilfe der Österreichischen Post AG an die jeweiligen Gewinner zeitgerecht und CO2-neutral zugestellt, so dass diese sie am 24. Dezember öffnen konnten.

Von Zotter Schokolade kamen 31.000 Euro an Menschen mit Behinderungen sowie Kinder und Familien in Not.

Foto: Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Auch nach dem Heiligen Abend kann man ist eine Spende für LICHT INS DUNKEL möglich. Dafür muss man nur kostenlos unter der A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 anrufen oder eine SMS schicken. Man kann aber auch im Internet unter www.lichtinsdunkel.ORF.at oder auf der Facebook-Seite ORFLichtinsDunkel weiter spenden.

