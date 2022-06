Virtueller Besuch aus der Ukraine beim 4GAMECHANGERS in Wien: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Videocall erstmals live in Österreich sprechen.



WIEN. Seit mittlerweile vier Monaten herrscht in der Ukraine Krieg, der Angriff aus Russland dauert immer noch an. Am Donnerstag, den 30. Juni, soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Digitalkonferenz sprechen. Die rund 4000 Anwesenden in der Marx Halle können den Worten des Politikers lauschen. Im Fernsehen wird die Rede auf PULS 24, im ORF und in der Streaming-App ZAPPN zu verfolgen sein.

Situation in der Ukraine



Selenskyj will – unter Vorbehalt der aktuellen politische Situation – über die aktuelle Lage in seinem Heimatland reden und einen Appell an die Österreicherinnen und Österreicher richten. Er wird nicht alleine auf der Bühne sein, sondern gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Corinna Milborn & Raffaela Schaidreiter.

Im Fokus des Festivals stehen siebzehn Ziele, die es laut UN anzustreben gilt.

Foto: United Nations

Das Festival findet von 28. bis 30. Juni in Wien statt und steht unter dem Zeichen der 17 Sustainable Development Goals der UN. Prominente aus der ganzen Welt werden dabei sein und über weltpolitische Themen reden.

