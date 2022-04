Jedes Jahr neue Formationen beim Festival der Nationen - Das Original. 2022 ist erstmals Carlos aus Columbien mit seinen Partnerinnen auf der Bühne und bringt original Cumbia Style mit. Das ist sensationell da man in Österreich diese Art des Tanzes nur sehr selten sieht und deren Musik hört.

Der Ursprung der Cumbia-Musik ist Barranquilla an der Karibik-Küste Kolumbiens und es gibt auch ein jährliches Cumbia Festival in diesem Teil von Kolumbien. Also eine spannende Sache. Das Festival der Nationen - Das Original, ist wie jedes Jahr auf der Donaupromenade am Handelskai bei der Station U6 und Schnellbahn. Ein direkter Abgang führt zum Festplatz. Das Datum ist wie vor der Corona Krise im Juni. Der 11. und 12. Juni 2022 bringt ab 12 Uhr wieder Urlausstimmung nach Wien. Stände mit Spezialitäten verschönern den Aufenthalt.

Eine Veranstaltung von GLOBAL VOLKSKULTUR VEREIN und European International Cultural Agency und vielen Kulturvereinen.