Das Festival der Nationen - Das Original, bringt auch dieses Jahr wieder die allseits bekannte Tänzerin, Tabi Shikder aus Bangladesch. eine sehr erfahrene und routinierte Tänzerin die auf vielen Festen, wie Nisan 23 (Türkisches Jugendfest), Pendari (Bulgarisches Fest), Kulturen bitten zu Tisch (Internationales Fest in Wien) Asien in Europa (Internationales Fest), Mexikanisches Totenfest (Nationales Fest in Wien), Holi (Nepalesisches Fest) und vielen weitere Veranstaltungen immer sensationelle Indische Tänze brachte. Sie wird an beiden Tagen auf der Bühne stehen.

Das Festival der Nationen - Das Original 2022 wird dieses Jahr zum herkömmlichen Termin am 11. und 12. Juni 2022 wie immer auf der Donaupromenade am Handelskai bei der U6 / Schnellbahn, stattfinden.

Bühnenprogramm beginnt voraussichtlich um 14:00, die Stände mit Speisen aus fernen Länder und Souvenir´s aus diversen Länder öffnen um 12:00 Uhr. Also genau richtig um vorher noch ein Mittagessen zu genießen.

Die Veranstaltung wird vom GLOBAL VOLKSKULTUR VEREIN in Zusammenarbeit mit vielen Kulturvereinen durchgeführt.