Tami Shikder aus Bangladesch ist auch 2022 wieder dabei, beim Festival der Nationen - Das Original. Trotz ihres Alters von 10 Jahren, hat sie schon jahrelange Erfahrung auf internationalen Bühnen. Seit 4 Jahren beim internationalen Festival der Nationen - Das Original, seit 3 Jahren beim internationalen türkischen Fest Nisan 23, seit 3 Jahren beim internationalen Kinder und Jugendfest und vielen weiteren Auftritten, hat sie eine ganze Menge an Erfahrung. Sie wird an beiden Tagen mit jeweils 2 Auftritten zu sehen sein.

Jetzt ist es also wieder soweit, am 11. und 12. Juni 2022 ist sie am Festival der Nationen - Das Original zu sehen. Das sollte man nicht versäumen. Das Bühnenprogramm beginnt voraussichtlich um 14:00 Uhr, um 12:00 haben die Stände mit den Spezialitäten aus vielen Länder, geöffnet. Die beste Zeit um noch etwas Urlaubsfeeling zu tanken und ein fremdländisches Mittagessen zu genießen.

Das Festival der Nationen - Das Original wartet auf sie wieder am Festplatz auf der Donaupromenade am Handelskai neben der U6 und Schnellbahn. Ein direkter Abgang von den Bahnsteigen zum Festplatz führt sie schnell zur Veranstaltung.

Eine Veranstaltung vom GLOBAL VOLKSKULTUR VEREIN und der European International Cultural Agency in Zusammenarbeit mit vielen Kulturvereinen.