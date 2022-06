Die Vienna Vikings sind in der European League of Football aktuell nicht zu stoppen. Am Sonntag soll gegen die Wroclaw Panthers der nächste Sieg her. Zum Start der Schulferien gibt es zudem ein besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche.

WIEN. Die Vienna Vikings sind schon so richtig in der European League of Football angekommen. Bisher hat man vier Siege aus vier Spielen ergattern können. Zuletzt deklassierte man die Istanbul Rams direkt am Bospurus. Ihre Conference führt die Wiener Franchise weiterhin souverän an. Dabei ist es erst die erste Saison in Europas bester Liga.

Die beeindruckende Serie der Mannschaft unter Head Coach Chris Calaycay nach dem ersten Monat der ELF und einem gespielten Drittel der Regular Season: 4-0 Siege, 150-46 Punkte, die meisten Offensive-Punkte, der beste Defensive Score, überlegener Tabellenführer der Central Conference, gemeinsam mit den Barcelona Dragons das einzige Team mit einer makellosen Statistik in der aktuellen European League of Football Saison.

Auf Play-Off Kurs

Die Wiener sind klar auf Kurs in Richtung Play-Offs. Am Wochenende steht den Vikings nun aber ein neuer Härtetest bevor. Die Panthers aus Polen reisen nämlich in die Bundeshauptstadt. Die Breslauer mussten sich in der Vorwoche in der Overtime den Hamburg Sea Devils geschlagen geben und sinnen sicher darauf, ihren Record zu verbessern.

Die Vienna Vikings sind voll in der Erfolgsspur.

Zum Showdown kommt es am Sonntag um 15 Uhr in der Generali Arena. Tickets sind exklusiv bei Ticketmaster Austria erhältlich. Zum Start der Schulferien in Wien bietet das Wiener Franchise eine besondere Aktion für Kinder- und Jugendliche an. Mit dem Code VWIEFERIEN bekommst du das Jugendticket um 9 Euro günstiger. Die Kategorie 3 Tickets sind somit für Jugendliche kostenlos.

NFL-Spieler zu Gast

Bereits ab 12 Uhr hat die Pregame Area ihre Pforten geöffnet und da erwartet man wahre Football-Prominenz: Bernhard Seikovits, Tight End der Arizona Cardinals, wird zu Gast sein – er stammt aus dem Nachwuchs der Vienna Vikings, will in seiner zweiten Saison in der NFL den Sprung in den Roster schaffen.

Volle Konzentration heißt es am Sonntag wieder vor heimischem Publikum.

Der gebürtige Wiener kann es kaum erwarten, bei seinem ersten ELF live dabei zu sein. In dieser neuen Champions League des American Football sieht Seikovits viel Potential und Perspektive für zahlreiche Spieler und Athleten in Europa. Ebenso wird ELF-Commissioner Patrick Esume in Wien zu Gast sein und in der FAN- und VIP Area den Football Fans gerne einige Fachfragen beantworten und Autogramme geben.

