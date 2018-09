Granitztal: Den Wurzeln Raum zum Wachsen geben

21.09.2018, 10:05 Uhr

Mit Hemma Schliefnigs neuem Buch auf der Suche nach dem Slowenischen im Unteren Lavanttal.

Die Liebe zum Schreiben begleitet die Granitztalerin Hemma Schliefnig (47) bereits ihr ganzes Leben lang. Waren es früher noch ihre Tagebücher, die sie mit Gedanken gefüllt hat, so handelt es sich heute um richtige Bücher. "Meine Bücher geben mir die Möglichkeit, mich selbst verstehen zu können und gleichzeitig meiner Leserschaft eine wichtige Botschaft zu vermitteln", schildert die Landwirtin Hemma Schliefnig. Die zentrale Thematik, die sich auch durch ihr jüngstes Werk "Verbotene Früchte im Paradies Kärntens" zieht, ist jene der Zweisprachigkeit des Deutschen und des Slowenischen. Auslöser für die erste Auseinandersetzung mit der Sprachsituation war Schliefnigs Diplomarbeit mit dem Titel "Meine Mama hat außer Windisch nichts Deutsch können". Von ihren eigenen Wurzeln inspiriert befragte sie die Familie zuhause und hielt die Ergebnisse fest. Nicht lange nach Veröffentlichung der Abschlussarbeit folgten die Bücher "Schief gewachsen – wenn Wurzeln keinen Halt finden" (2013) und "Flieg für mich!"(2016), in denen die Autorin ebenfalls Persönliches verarbeitet und Aspekte ihres Lebens einbringt.

Wahre Biografien

Schliefnigs neuestes Werk beruht auf wahren Biografien von Menschen aus dem Unteren Lavanttal. "Mein Ziel ist, die Emotionen der Leute einzufangen und an die Leserschaft heranzutragen. Ich will ermöglichen, dass Familiengeschichten erzählt werden können", beschreibt die Autorin ihre Intention. Was die aktuelle Situation in Kärnten anbelangt, hat die Lavanttalerin ein gutes Gefühl. "Es ist definitiv etwas in Bewegung." Die Autorin freut sich über das rege Feedback, da sie merkt, dass sie mit ihren Büchern etwas bewirkt. "Ich will Kärnten bunter machen und die multikulturelle Vielfalt der Region hervorheben." Wer jetzt neugierig geworden ist, hat am 16. Oktober an der Universität Klagenfurt die Gelegenheit, einer Lesung Hemma Schliefnigs beizuwohnen.Hemma Schliefnig18. Mai 1971Granitztalverheiratet, drei erwachsene SöhneLandwirtin und AutorinNaturIhre Bücher "Meine Mama hat außer Windisch nichts Deutsch können" (2013), "Schief gewachsen – wenn Wurzeln keinen Halt finden" (2013), "Flieg für mich!" (2016) und "Verbotene Früchte im Paradies Kärntens" (2018) sind im Buchhandel erhältlich.