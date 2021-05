Neben wichtigen Beschlüssen zur Zukunft des ländlichen Raums und einem politischen Impulsvortrag mit Klubobmann August Wöginger war der große Höhepunkt der Versammlung des Landesbauernrats die Ehrungen für ausgeschiedene Mitglieder des Gremiums. Für ihren jahrelangen Einsatz beim NÖ Bauernbundes wurde Renate Schrenk aus Schweiggers geehrt.

SCHWEIGGERS. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und gemäß allen Corona-Bestimmungen tagte der Landesbauernrat, das höchste Entscheidungsgremium des NÖ Bauernbundes, in der Berglandhalle bei Wieselburg.

Als Erinnerung an die Zeit im Landesbauernrat wurde der Geehrten ein gerahmtes Bild des Figl-Hauses in Wien, dem ehemaligen Sitz des NÖ Bauernbunds überreicht. Von dort aus hat der ehemalige Bundeskanzler, Landeshauptmann und Bauernbunddirektor den Wiederaufbau Österreichs in den ersten Tagen nach dem Krieg organisiert.

„Der ländliche Raum lebt vom Engagement und Ehrenamt, aber auch von langfristigem Denken statt kurzfristigem Profit. In der Landwirtschaft zählen dieselben Werte. Nachhaltig war auch das Wirken von Elisabeth Schwameis im Bezirk und im Land. Sie hat durch ihren Einsatz einen entscheidenden Beitrag für den ländlichen Raum geleistet und von ihrer Arbeit werden die niederösterreichischen Bauern auch in Zukunft profitieren. Abschließend möchten wir uns herzlich bedanken, dass sie den blau-gelben Erfolgsweg in den vergangenen Jahren mitgetragen hat,“ erklärten NÖ Bauernbundobmann Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek.