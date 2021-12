Pünktlich zum Weihnachtsfest wurde ein neuer John Deere 6120M vom Lagerhaus Technikcenter Zwettl an die Marktgemeinde Schweiggers übergeben. Zur feierlichen Übergabe des Fahrzeuges wurden alle Beteiligten in die Landmaschinenwerkstätte des Lagerhauses in Schweiggers eingeladen.

Der Traktor mit 120PS wird für den Winterdienst sowie Arbeiten an diversen Baustellen eingesetzt. Die Kommunalbereifung sorgt für ruhiges Fahren auf asphaltierten Straßen sowie für eine schonende Befahrung von Grünflächen.

Als kleine Draufgabe wurde ein John Deere Trettraktor für den Kindergarten zur Verfügung gestellt.

Vielen Dank an das Lagerhaus Technikcenter für die gute Zusammenarbeit und hervorragende Beratung.