Die Firma Sonnentor zeigt seit mehr als drei Jahrzehnten: „Andersmachen“ zahlt sich aus. Trotz der aktuellen Herausforderungen wurden rund 30 neue Arbeitsplätze geschaffen und der Ausbau der Kräuterhallen gestartet.

SPRÖGNITZ. „Unser Wirtschaftssystem verbraucht zu viele Ressourcen und die Mehrheit strebt nach kurzsichtiger Gewinnmaximierung. Anstatt neue Probleme zu verursachen, müssen wir lernen, Teil der Lösung zu sein“, erklärt Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann und ergänzt: „Ich lebe schon immer meine Vision. Was mir im Arbeitsalltag wichtig ist: gesund bleiben, Freude haben, gebraucht werden und mit Menschen zusammenarbeiten die meine Werte teilen.“

Aufgrund der starken Nachfrage nach den Tees und Kräutern des Bio-Unternehmens, wurden in den vergangen Monaten sowohl in der Produktion als auch in der Handverpackung neue Mitarbeitende eingestellt. In Summe zählt das sonnige Team mehr als 500 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, Tschechien und Rumänien. Hinzu kommen rund 1.000 Bio-Bauern, die weltweit die Freude wachsen lassen.