Die Privatbrauerei Zwettl ist Partner des renommierten NEPTUN Wasserpreises, mit dem alle zwei Jahre Initiativen rund um die Ressource Wasser ausgezeichnet werden. Der von Zwettler gesponserte Bereich „WasserKREATIV“ widmet sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser.

ZWETTL. Heuer wurden die Hauptpreise coronabedingt im Rahmen einer Online-Preisverleihung übergeben. Danijel Zorec, der für sein Projekt „The Living Bridges of Vienna“ den Kreativ-Preis gewann, bekam nun seine Auszeichnung in Wien. Sein Entwurf ist angesiedelt zwischen Architektur und Stadtentwicklung und entwirft – so die Fachjury – „die kühne Vision bewohnbarer Brücken über der Donau in Wien“. Das preisgekrönte Projekt stellt auch seine Masterarbeit an der TU Graz dar.

Schützenswerte Ressource

Auch wenn das heurige Frühjahr sehr nass ist – der Klimawandel und die damit verbunden langen Trockenphasen machen sich selbst in wasserreichen Gegenden wie dem Waldviertel bemerkbar. „Daher ist es uns ein Herzensanliegen, Wasserschutz in all seinen Facetten zu unterstützen“, so Karl Schwarz, der die Privatbrauerei Zwettl führt. „Kunst kann hier sehr wertvolle Impulse setzen und sensibilisieren“, ist er überzeugt. „Gerade wann man so auf Wasser angewiesen ist wie wir als Brauerei liegt es nahe, sich dem Thema mit aller Kraft zu widmen.“

Sektionschef Günter Liebel hält fest „Wasser ist unsere wichtigste Ressource. Mit dem Neptun Wasserpreis heben wir besondere Projekte vor den Vorhang und zeigen, wie wichtig das Engagement für unser Wasser ist. Es zahlt sich aus, für unsere Wasserschätze innovative und kreative Beiträge zu liefern. Heuer verzeichnete die Kunst-Kategorie einen neuen Einreichrekord – auch das belegt das Wasser für viele Bereiche des Lebens und in der Kunst einen hohen Stellenwert besitzt.“