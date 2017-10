10 Jahre Gesunde Gemeinde Arbesbach

01.10.2017, 23:00 Uhr

Von Impulsströmen bis zum Laufen für einen guten Zweck: Arbesbach stand am Sonntag ganz im Zeichen der Gesundheit.

ARBESBACH (ms). Die „Gesunde Gemeinde“ Arbesbach feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Und das Wichtigste, was man sich zum Geburtstag wünscht, ist die Gesundheit. „So haben wir anlässlich dieses Jubiläums einen Gesundheitstag veranstaltet“, beschrieben Arbeitskreisleiterin- die „Mutter der Gesunden Gemeinde“ - und Bürgermeisterdie Beweggründe für diesen Tag. Beim Festakt in der Neuen Mittelschule wurde schnell klar: Von der Erlebnissportwoche für Kinder über allerhand Kurse und Veranstaltungen bis zum Bunten Nachmittag für Demenzkranke … viel wurde in diesem Jahrzehnt bewegt!Neben Nationalrätin, Bezirkshauptmann-Stellvertreter, Altbürgermeisterund Schulleitergehörten auchundvon der Initiative „Tut Gut“ zu den zahlreichen Gratulanten: „Gesunde Gemeinde zu werden ist nicht schwer – Gesunde Gemeinde zu bleiben bedarf dagegen einiges an Kraft, Überzeugungsarbeit, Willensstärke und Arbeit – ehrenamtlicher Arbeit!“ Allen ehrenamtlichen Gemeindebürgerinnen und –bürgern, die die Initiative so engagiert unterstützen, dankte Landesratin seiner Festansprache, „denn nur so kann ein Programm eine Erfolgsgeschichte schreiben, wie dies hier in Arbesbach der Fall ist.“Damit zum 10-Jahr-Jubiläum mehr als nur Reden gehalten werden, erwarten die Festgäste zudem musikalische Darbietungen von Kindern der Volks- und Mittelschule und Line Dance. Beim anschließenden Gesundheitstag – schon am frühen Morgen strömten die Besucher in die Ausstellungsräume – informierten mehr als 30 (!) kompetente Aussteller über ihr Angebot. Hilfswerk und Caritas, Bäuerinnen, Rotes Kreuz, Kneipp-Verein, Regionalmarkt, … alle nahmen sich gerne Zeit, Fragen zu beantworten und umfassend zu beraten. Es fanden auch interessante Kurzvorträge und viele Mitmachaktionen statt. Zudem stand reichlich Kulinarisches auf dem Programm. Die Messe rückte Gesundheit, Prävention, Fitness, Wellness und Vitalität in den Fokus der Aufmerksamkeit und traf damit absolut den Nerv der Zeit.

Thementag rund um die Gesundheit„Sehr informativ!“ „Super!“ „Hat bestens geklappt!“ „Gut organisiert!“ So lauteten einige der vielen positiven Aussagen der Aussteller und Mitwirkenden. Diese richteten sich an die Organisatorin Veronika Stiedl und ihr engagiertes Team der Gesunden Gemeinde Arbesbach nach Abschluss ihres ersten Gesundheitstages. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung in die Mittelschule. Die Sonne sorgte für angenehme Wärme. Genauso gemütlich und fröhlich war auch die Stimmung unter den Gästen.