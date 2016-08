Der Franz, der kann's - Oldtimertreffen 2016

29.08.2016, 14:39 Uhr

Der "Wurmerl" hat auch dieses Jahr wieder gezeigt, wie man eine große Menschenmenge für Oldtimer begeistern kann.

Nachdem das Oldtimertreffen 2016 wegen Schlechtwetters um eine Woche auf den 28.08.2016 verschoben werden musste, gab es am vergangenen Sonntag beste Bedingungen.Liebevoll restaurierte Oldtimer, Motorräder und Traktoren begeisterten die zahlreichen Schaulustigen. Ab 08:00 Uhr sammelten sich die Schmuckstücke am Media Markt-Parkplatz in St. Lorenzen im Mürztal, um dann kurz nach 10:00 Uhr Richtung Festwiese nach Parschlug zum Frühschoppen aufzubrechen. Zuvor konnten die Oldtimer noch am Parkplatz bewundert werden. Auch entlang der Strecke sammelten sich die Schaulustigen. Alles in allem, wieder eine sehr gelungene Veranstaltung von Franz Wurm und seinem Oldtimerclub.