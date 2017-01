LAOS - Im Land des wahren Reichtums [MULTIMEDIA-SHOW]

Mit LAOS - Im Land des wahren Reichtums präsentiert der Fotograf und Filmemacher Rowin Höfer die Fortsetzung seiner beliebten Multimedia-Show "Zu Fuß durch die Welt, auf der Suche nach dem was zählt".

Anstatt durch 18 verschiedene Länder dieser Erde zu wandern ist er dieses Mal in nur einem einzigen geblieben. Ein Land, das er dafür umso intensiver kennenlernte. Zu Fuß, per Fahrrad, Boot und Motorrad ist er innerhalb der letzten drei Jahre durch wildeste Berglandschaften, dichtesten Dschungel und ursprüngliche Dörfer gereist um den Geheimnissen einer der entlegensten Regionen der Erde auf die Spur zu kommen.

Allen voran drängte sich die Frage auf, was Menschen, die an der Grenze der Existenz leben, um so viel zufriedener macht, als jene die deutlich wohlhabendere sind. Was ist Reichtum, was ist Glück, was die Essenz des Lebens, sind Fragen auf die ihn die Menschen von Laos Antwort gaben.Laos ist auch das Land, in dem er nach gut 8000 Gehkilometer stehenblieb und das dringende Bedürfnis verspürte für immer zu bleiben. Nicht nur auf Grund der wilden Früchte, der unberührten Landschaften, bewohnt von wahrhaftig glücklichen Menschen, sondern auch weil er in Laos seine Frau kennenlernte. Gemeinsam haben sie große Teile ihres Heimatlandes erkundet um ihr ganz persönliches Paradies zu finden. Um noch selbstbestimmter und glücklicher das Leben zu auszukosten.Wie es ihnen dabei ergangen ist, was sie gefunden haben und warum es inmitten der friedlichsten Menschen auf Erden auch gefährlich sein kann, sehen sie ab Januar 2017 in der neuen, atemberaubenden Show: LAOS - Im Land des wahren Reichtums