Mit wenigen Klicks zur „Jahreskarte Graz“

01.12.2016, 06:00 Uhr

Schlange stehen war gestern – heute kauft man sich sein Öffi-Ticket online.

Wo? Natürlich im Onlineshop der Graz Linien! Unter ticket.holding-graz.at findet man alle länger gültigen Öffi-Tickets auf einen Klick.

Erhältlich sind die Wochenkarte, die Monatskarte, die übertragbare Halbjahres- und die übertragbare Jahreskarte – und das für die ganze Steiermark! Wer also mit den Öffis zwischen Gleisdorf und Graz, zwischen Liezen und Leoben oder zwischen Leutschach und Leibnitz pendelt, ist hier genau an der richtigen Adresse.

Drei Minuten im Internet – ein Jahr lang Öffis fahren

Und natürlich kommen auch all jene KundInnen sauberer Mobilität auf ihre Rechnung, die ihren Hauptwohnsitz in Graz haben. Die „Jahreskarte Graz“ um sensationelle 241 Euro ist einer der absoluten Renner im Onlineshop der Graz Linien. Mit nur wenigen Klicks ist man registriert und erwirbt die „Jahreskarte Graz“. Und bezahlt wird ganz unkompliziert mit der Kreditkarte.Und das Beste daran: Alle gültigen Tickets, die man als registrierter User erwirbt, kann man sogar am Handy mitführen. Denn die Graz Linien haben dafür die Gratis-App „Öffi Ticket Graz Steiermark“ entwickelt, die man sowohl im „Google Play Store“ als auch im „App Store“ downloaden kann. Einfach mit den Accountdaten des Onlineshops einmal registrieren – und schon fungiert ihr Smartphone als Ticket!