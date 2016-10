Auftaktniederlage für Highlanders

04.10.2016, 11:00 Uhr

Eishockey Damen.

Sabres Wien – Neuberg Highlanders 5:2 (3:2, 2:0, 0:0). Tore für Neuberg: McGowan (2). Mit einer sehr ansprechenden Leistung endete das erste Saisonspiel der Highlanders in Wien. Vor allem in kämpferischer Hinsicht konnten alle Spielerinnen voll überzeugen. Spielerisch lief noch nicht alles zusammen – dieser Umstand und vor allem eine sehr starke Julia McKinnon (CAN) auf Seiten der voll im Spielbetrieb stehenden Wienerinnen machten den Unterschied aus. Die beiden Tore der Highlanders erzielte Hannah McGowan.