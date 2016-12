Die etwas andere Speikwanderung

18.12.2016, 21:42 Uhr

Um ca. 8.00 Uhr traf sich die Gruppe beim Parkplatz Bärentalhütte und wanderte dann über die Bärentalalm zum Steinmandl und weiter auf den Koralmspeik. Die Fernsicht war überwältigend. Von der Riegersburg im Osten, den Steiner Alpen in Slowenien, den Julischen Alpen in Italien bis hin zu den Hohen Tauern spannte sich der sichtbare Bogen.Nach einer Gipfeljause am Großen Speikkogel ging es über den Kleinen Speikkogel zum Ochsenstein und weiter hinunter zum Speiksee. Der Höhepunkt für alle neun Wanderer war wohl ein Foto am zugefrorenen Speiksee und an einem geologisch interessanten Felsen – dem „gebogenen Stein“ ("Ofengwölb", Plattengneis).Ein herzliches Dankeschön geht an Siegfried Salzmann, weil die Teilnehmer bei dieser gelungenen Wanderung anstatt der vorweihnachtlichen Hektik in den Einkaufszentren die Stille und Schönheit der Natur genießen konnten.J. L.