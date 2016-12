Gratweins Tischtennis-Cracks zeigen auf

06.12.2016, 00:36 Uhr

Der Tischtennisclub Gratwein-Straßengel erlebte einen bisher erfolgreichen Herbst in der Herren-Bundesliga 2A. Zuletzt gelang dem Team der Gratweiner ein 6:2-Erfolg über Wiener Neudorf und damit ist man nun zwei Spieltage vor dem Ende der Herbstsaison auf dem dritten Platz in der Tabelle.Das Herren-Team besteht aus Lukas Nepozitek, Philipp Buchreiter und Thomas Müllner. Letzterer ist in der Einzelwertung der Liga derzeit gemeinsam mit dem Salzburger Christian Luginger an der Spitze.

Den nächsten Einsatz haben die Tischtennis-Cracks am 10. Dezember auswärts in Innsbruck. Beendet wird die Herbstsaison für die Gratweiner mit einem Auswärtsspiel in Salzburg. Bisher musste das Tischtennis-Team noch keine einzige Saisonniederlage hinnehmen, nur zwei Mal gab es ein Unentschieden.Setzen die Gratweiner diese Serie fort, wird man sich zweifelsfrei über eine starke Herbstsaison freuen können. Die Rückrunde startet für den TTC Gratwein-Straßengel aller Voraussicht nach am 28. Jänner.