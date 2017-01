Zwei Brüder, die sichtbar machen

26.01.2017, 17:07 Uhr

Die Brüder Georg und Maximilian Friedrich machen mit Takendo Places Unternehmen im Netz sichtbar.

Seit vier Jahren am Markt, unterstützt Takendo Places Unternehmen von Hausmannstätten aus, ihre Standorte auf den wichtigsten Map-Diensten professionell zu präsentieren.Dass wir selbstständig werden möchten, war schon immer irgendwie angedacht. Der ausschlaggebende Grund war dann, dass wir nach dem besten Burger von Graz gesucht haben. Dann ist natürlich die Frage aufgekommen, warum nicht alle Lokale über die Google-Suche so auffindbar sind. Unterm Strich ist das Google-Suchergebnis ein digitales Schaufenster und der erste Eindruck eines Unternehmens.Wir arbeiten natürlich mit Diensten wie Google oder Apple, die stellen die Portale und Möglichkeiten zur Verfügung und wir stellen den Inhalt rein und verwalten die Präsenz sowie die aktuellen Informationen. Das heißt, für uns ist in erster Linie der Kontakt zum Kunden wichtig. Die Kundengespräche passieren zu 99 Prozent persönlich beim Kunden vor Ort. Wir schauen uns im Vorhinein an, wie die Unternehmen bei Google sichtbar sind. Es gibt viele Profile, die nicht professionell verwaltet werden. Wir sind in diesem Bereich wirklich Dienstleister, nehmen uns die Zeit und haben auch das Know-how, Kunden dort einzupflegen und möglichst professionell zu präsentieren.Learning by Doing auf Basis der Referenz-Beispiele. Und natürlich durch die Google-Zertifikate und Lehrgänge, die von Google zur Verfügung gestellt werden. Was wir eben mitanbieten ist, dass wir das Profil fortlaufend aktualisieren und den Überblick behalten. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir dafür sorgen, dass Kunden auf Kommentare und Rezensionen eingehen können. Das geht so weit, dass wir auch Statistiken ziehen und Erfolgsanalysen auswerten. Viele unserer Kunden haben gar keine Webseite, weil sie alle Informationen über ihr Google-Profil preisgeben. Autos wie der Tesla oder VW Tiguan arbeiten nur mehr mit Google Maps. In Zukunft wird es sich dorthin entwickeln. Das bringt natürlich den Mehrwert, dass ich nicht nur nach Adressen, sondern gleich nach meinem Wunschziel suchen kann, sofern es drinnen ist.Verifikationsprozesse von Google stellen sicher, dass ein Unternehmen hinter einem Namen steht. Wenn es darum geht, einen neuen Eintrag zu erstellen, dann dauert es bis maximal vier Wochen. Im Durchschnitt 17 bis 18 Tage, dass alles vollwertig drinnen ist.Grundsätzlich darf sich jedes Unternehmen, das im Firmenbuch steht, veröffentlichen.