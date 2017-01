Ein Ball der Superlative: Alle Zahlen und Fakten zur Grazer Opernredoute

18.01.2017, 10:38 Uhr

7.500 Rosen, 1.500 Paar Würstln, 1.000 Flaschen Champagner – alle Fakten zur 19. Grazer Opernredoute.

"Alles Walzer" – wenn am 28. Jänner in der Grazer Oper 63 Mitglieder des Grazer Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von Chefdirigent Dirk Kaftan zum Tanz bitten, haben die 100 jungen Damen und Herren des Eröffnungskomitees ihren großen Auftritt hinter sich und dürfen mit den anderen Gästen auf dem 800 Quadratmeter großen Parkett der Oper den gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres genießen.

Zwei Millionen Wertschöpfung

Alle Zeichen auf Liebe

"Seit Beginn spielt die Opernredoute in der Champions League der heimischen Ballszene mit", erzählt Organisator Bernd Pürcher, der heuer Michael Ostrowski als Conférencier gewonnen hat. Die Wertschöpfung liegt bei rund zwei Millionen Euro und am Gelingen des Balls sind etwa 500 Mitarbeiter beteiligt, die in Summe rund 4.000 Arbeitsstunden absolvieren. "Sie schwirren die ganze Nacht im Hintergrund und auf dem Parkett und leisten exzellente Teamarbeit", so Pürcher, der betont, dass "jeder Einzelne, der mitspielt, zum Gelingen dieser rauschenden Ballnacht beiträgt".Der Gastgeber: Bernd Pürcher organisiert die Opernredoute. (Foto: Oliver Wolf)Am Ballabend selbst werden 350 Mitarbeiter nicht nur hinter den Bars, sondern auch in 45 Logen und an 650 Tischplätzen die Wünsche der Gäste erfüllen. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt: 1.500 Paar Sacherwürstl warten darauf, verzehrt zu werden und 1.000 Flaschen Champagner, 700 Flaschen Prosecco und 3.000 Flaschen diverser Weine werden eingekühlt, die in 4.000 Champagner- und 8.000 Weingläser eingeschenkt werden.Was wäre der schönste Ball ohne Blumen? Passend zum Motto "Liebe" werden zirka 10.000 Blüten verarbeitet und 7.500 Rosen werden die Oper in Rot-, Creme- und Orangetöne tauchen. "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", freut sich Bernd Pürcher auf "seine" Redoute.