Monika Gruber & Viktor Gernot "Küss die Hand"

Was im neuen Programm von Gruber & Gernot erstunken und erlogen, und was nichts als die reine Wahrheit ist, muss das geschätzte Publikum schon selbst herausfinden.

Es ist so weit. Die grenzüberschreitende, komödiantische und öffentliche Vereinigung des neuen Kabarett-Duos auf den Bühnen des Landes nimmt seinen Anfang. Die Gruber und der Gernot tun sich zusammen und vereinigen zwei Positionen und Sichtweisen, die zum einen überraschend übereinstimmend und zum anderen unvorhersehbar weit voneinander entfernt sind. Und genau das reizt sie ungemein. Kein Wunder. Ist sie doch eine so g'scheite und starke Persönlichkeit, erwartet in Bälde ihre besten Jahre und besitzt eine Redegabe, die manche sogar als überaus gefährliche, Mann-stoppende Waffe bezeichnen. Und ist er doch der typische Fifty Something mit den Umgangsformen der alten Schule, der sich selbst seit jeher als Frauenversteher sieht, was sonst aber niemand bestätigen könnte.

Hier begegnen einander zwei Welten. Bayern und Österreich, Frau und Mann, Provokation und Beschwichtigung, ungezügelte Emotion und verzweifelte Kontrollversuche. Vier Augen auf und zwei Meinungen über unsere Welt, im Großen wie im Kleinen. Was im neuen Programm von Gruber & Gernot erstunken und erlogen, und was nichts als die reine Wahrheit ist, muss das geschätzte Publikum schon selbst herausfinden. Nur Eines geben die beiden bereits vor der ersten Vorstellung öffentlich zu: Den Schulterschluss einer Bayerin und eines Ösis im heroischen Kampf gegen das übermächtige Deutschland. Viel Vergnügen!Tickets bei öticket sind zur Zeit keine Tickets verfügbar, jedoch bei Stage Veranstaltungsagentur.In allen Filialen von ÖTicket, unter +43 316 80 88 200 erhältlich.Die Veranstaltung findet mit Tribüne statt.