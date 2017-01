Bäume – ihre Heilkraft, unsere Lebenskraft

AT

, 8222 Sankt Johann bei Herberstein AT

Haus der Frauen , 8222 Sankt Johann bei Herberstein AT

Vortrag und Workshop

Am Donnerstag, 9. März 2017 findet von 14 bis 17.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein ein Vortrag und Workshop über die Heilkraft von Bäumen statt.

Bäume üben eine große Faszination auf uns aus. Sie stellen uns seit Jahrtausenden ihre Heilkraft zur Verfügung und sind wahre Lebensbegleiter. Lernen Sie wichtige Baumarten kennen und erfahren Sie, welche Heilkräfte in ihnen stecken. Bestimmen Sie Ihren persönlichen Lebensbaum und üben Sie im Workshop das Herstellen einer Räuchermischung, eines Raumsprays und einer Teemischung. Weitere Schwerpunkte sind: der Keltische Baumkreis - Räuchern und Meditieren mit Bäumen - Mythen und Geschichten - Rezepturen und heilkräftige Anwendungen.

Leitung: Kerstin Schierl, DGKS, Trainerin für traditionell europäische Medizin (TEM)

Anmeldeschluss: 6. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at