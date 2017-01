Dragons stark geschwächt aus Winterpause zurück

08.01.2017, 19:54 Uhr

Ohne Aussenangreifer Brunnhofer und Jung-Libero Hirt, reiste man nach Klagenfurt. Im Mannschaftsbus anwesend waren mit Thier, Bloder und Hallemann, drei Spieler die aufgrund vorhergehender Erkrankungen noch nicht aus dem Ganzen schöpfen konnten. Man baute das Spiel zu 100 Prozent auf Angreifer Szabo auf, welcher mit 30 erzielten Punkten den jungen Klagenfurtern stark zusetzte. Szabo konnte so seinen zweiten Platz in der Scorerliste der zweiten Bundesliga festigen. Für einen Sieg in Klagenfurt reichte es trotzdem nicht aus, da die geschwächte Mannschaft , trotz vollen Einsatzes auch von Spielertrainer Richter, zu wenig Druck machen konnte und zu viele Fehler in der eigenen Spielhälfte machte.

Wir hoffen, das sich das Team schnellstmöglich erholen kann, denn am 14.01. empfängt man um 18:00 Uhr die Mannschaft aus Weiz in der eigenen Halle. Ein Derby, in dem möglicherweise auch Ex-Dragon Christian Posch in der gegnerischen Mannschaft spielt.Das Damenteam bestreitet am 14.01. sogar zwei Spiele vor eigenem Publikum. Um 13:00 Uhr geht es gegen Passail und um 15:00 Uhr gegen VSC Graz 1. Wir wünschen beiden Teams alles Gute für die drei Heimspiele und hoffen auf zahlreiche Unterstützung in der JUFA Halle Fürstenfeld.